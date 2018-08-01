Британское генконсульство в Петербурге официально закрылось

Российское правительство применило эту меру в отношении генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге после отравления Скрипалей в британском городе Солсбери.

Петербургское отделение британской дипмиссии официально закрылось. В понедельник, 30 июля, флаг страны спустили в присутствии исполняющей обязанности генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Елизабет Вебб, заместителя британского посла в РФ Линдси Сколл, первого генконсула Барбары Хэй и экс-генсконсула Сангиты Ахуджи.