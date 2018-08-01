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 МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»

МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»
Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

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15:07   1 Августа 2018
Россия

Британское генконсульство в Петербурге официально закрылось

Британское генконсульство в Петербурге официально закрылось

Российское правительство применило эту меру в отношении генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге после отравления Скрипалей в британском городе Солсбери.

Петербургское отделение британской дипмиссии официально закрылось. В понедельник, 30 июля, флаг страны спустили в присутствии исполняющей обязанности генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Елизабет Вебб, заместителя британского посла в РФ Линдси Сколл, первого генконсула Барбары Хэй и экс-генсконсула Сангиты Ахуджи.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #санкт- петербург #генеральное консульство
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