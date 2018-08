Британское генконсульство в Петербурге официально закрылось

Российское правительство применило эту меру в отношении генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге после отравления Скрипалей в британском городе Солсбери.

Петербургское отделение британской дипмиссии официально закрылось. В понедельник, 30 июля, флаг страны спустили в присутствии исполняющей обязанности генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Елизабет Вебб, заместителя британского посла в РФ Линдси Сколл, первого генконсула Барбары Хэй и экс-генсконсула Сангиты Ахуджи.

British Consulate General St Petersburg is now officially closed, regrettably forced on us by Russian government following Salisbury. On Monday the flag was lowered in the presence of both our first & last Consul Generals who had been posted to the city. pic.twitter.com/RcOs48Lymd