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15:15   1 Августа 2018
Весь мир

 Военные из Зимбабве намерены выиграть на конкурсе АрМИ-2018

 Военные из Зимбабве намерены выиграть на конкурсе АрМИ-2018

Военнослужащие из Зимбабве надеются, что в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» покажут результат лучше, чем в прошлом году. Соревнования начались в Казахстане 1 августа в рамках Армейских международных игр — 2018.

Годом ранее команда из Африки не смогла выйти в финал. Минометный расчет установил антирекорд конкурса. Несмотря на то, что военнослужащие показали стопроцентный результат по стрельбе из минометов, все попадания были исключительно по чужим мишеням. 

 Военные из Зимбабве намерены выиграть на конкурсе АрМИ-2018

Представитель команды заявил, что все прошлогодние ошибки были учтены. Моральных дух команды довольно высок, у команды нет сомнений в победе.

Конкурс «Мастера артиллерийского огня» проходит на полигоне 40-й военной базы Отар на юге Казахстана. Соревнования завершатся 9 августа. Впервые в них участвуют команды из Ирана, Сирии и Узбекистана.

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Автор: Виктория Разумовская
#артиллерия #африка #общество #зимбабве #военные игры
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