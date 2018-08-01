Ректор Европейского университета пока не знает, откроется ли вуз осенью

Образовательную лицензию вуз ждал два года. Россобнадзор не нашел препятствий для возобновления работы ЕУСПб.

Ректор Европейского университета Петербурга Николай Вахтин не берется утверждать, что вуз возобновит работу уже этой осенью. Об этом он сообщил в комментарии ИА «Политика Сегодня».

«Я пока не могу этого сказать. Мы пока прошли только проверку Рособрнадзора, которая сегодня закончилась благополучно. Теперь мы ждем результатов решения Рособрнадзора», - сообщил Вахтин.

1 августа ведомство завершило проверку, которая длилась два дня. По ее итогам чиновники не нашли нарушений, которые могли бы препятствовать выдаче новой образовательной лицензии. ЕУСПб подал заявление о получении лицензии 6 июля. Росообрнадзор должен вынести решение до 6 сентября.

Ведомство лишило ЕУСПб лицензии в 2017 году. ВУЗ неоднократно пытался вернуть право обучать студентов, но попытки были безуспешны. По словам Вахтина, сомнения в удачном разрешении ситуации были на протяжении всего этого времени. Но преподавательский состав не сидел без дела.