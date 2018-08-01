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 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды
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15:11   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Белорусский лидер не отрицает, что стране пробиваться на новые рынки тяжело.

Политик отметил, что Минск диверсифицирует продажи еды по всему миру и пытается пробиться на рынок Китая. Белоруссия делает все для того, чтобы продать произведенное с избытком, отметил президент. Его слова привело издание Белта.

Сейчас в государстве актуален вопрос о производстве значительно большего количества сельхозпродукции. Лукашенко уверен, что в будущем продовольствие на мировой арене будет востребовано в два раза больше. Африка и Китай будут потреблять немало, подчеркнул лидер Белоруссии.

К тому же, развивать отечественный сельскохозяйственный сектор Минску дешевле, чем импортировать еду. Лукашенко напомнил о так называемой «продовольственной безопасности», когда страна живет за счет импорта. Поставщик в таком случае в любой момент может взять страну «за горло», пояснил президент.

«Все надо иметь свое. Это поднимает людей, позволяет им зарабатывать», — добавил Лукашенко.

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Автор: Павел Никифоров
#политика #белоруссия #весь мир #лукашенко
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