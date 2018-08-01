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Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени
15:12   1 Августа 2018
Россия

МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»

МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»

В связи с произошедшем в Центральноафриканской республике убийством трех российских журналистов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к СМИ с призывом сообщать о поездках журналистов в опасные регионы.

Об этом Захарова написала в среду на своей странице в социальной сети Facebook, пояснив, что внешнеполитическое ведомство, как минимум, может оказать помощь в установлении контакта с принимающей стороной, оформлении соответствующих документов, а также проинформировать о прибытии журналистов российские посольства и проконсультировать самих корреспондентов о ситуации в стране.

«О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы», - подчеркнула Захарова.

Также представитель МИД отметила, что в случае оповещения ведомства о поездке журналистов в некоторые опасные регионы шансы на их благополучное возвращение сильно увеличиваются.

МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»

Напомним: ранее МИД РФ сообщил о гибели трех российских журналистов на территории Ценральноафриканской республики. Как сообщалось, трагедия произошла 30 июля. Погибшие россияне имели при себе журналистские удостоверения на имя Радченко Кирилла, Расторгуева Александра и Джемаля Орхана. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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Автор: Александр Люблинский
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