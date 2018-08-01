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 МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»

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14:52   1 Августа 2018
Россия

Копин отчитался Путину о зарплатах врачей на Чукотке

Копин отчитался Путину о зарплатах врачей на Чукотке

Российский лидер Владимир Путин принял губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина в среду, 1 августа.

Копин сообщил, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей. По его словам, экономика задает высокую планку. Если средняя зарплата по экономике превышает 90 тысяч, то у врача 180 –186 тысяч. Губернатор добавил, что медицинская инфраструктура сохранилась в каждом населенном пункте Чукотки.

Копин объяснил, что это больницы, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории. Вакансий врачей около 12 процентов, но у региона есть проблемы с узкими специалистами, поэтому власти привлекают врачей из других округов. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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