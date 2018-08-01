Успела увидеть внучку: коллега скончавшейся Глуховой о борьбе с болезнью и жизни актрисы

За несколько дней до смерти скончавшаяся от длительного и тяжелого заболевания актриса Людмила Глухова стала бабушкой и до конца продолжала работать художественным руководителем в КДЦ «Красногвардейский».

Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе Культурно-досугового центра «Красногвардейский».

Коллега актрисы, запомнившейся зрителям ролями в популярных сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», рассказала, что она не только успела увидеть внучку, но и приняла участие в выборе ее имени. Девочку назвали Лерой. Однако ролью бабушки деятелю культуры не удалось насладиться долго.

«Она своим статусом бабушки очень гордилась. Но, к сожалению, она всего несколько дней наслаждалась этой ролью - новой для себя ролью бабушки», — уточнила коллега.

Глухова давно боролась с онкологическим заболеванием и до последнего дня работала худруком, она проработала в КДЦ шесть лет, объяснила глава пресс-службы Ольга Назарова.

По ее словам, благодаря заботе Глуховой и профессиональному подбору репертуаров, два коллектива «Красногвардейского» были награждены золотыми статуэтками на конкурсах в Вене и Риме.

Также возглавляемые ей театр «Образ» и шоу-группа барабанщиц получили звание народных коллективов, которое является высшим в любительском творчестве.

Говоря о Глуховой коллега не могла сдерживать слез. Она вспоминала о личных качества актрисы, которая нашла подход к каждому сотруднику центра и была светлым человеком, с которым всегда можно было поговорить на любую тему.