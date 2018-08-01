Полиция Таджикистана предотвратила теракт против военных из России

Таджикским полицейским удалось нейтрализовать ячейку «Партии исламского возрождения», террористической организации, запрещенной в стране.

По сообщению РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, операция прошла в феврале. Полиция задержала 14 человек. Арестованные намеревались провести несколько крупных терактов в марте во время празднования Навруза. В том числе планировалось атаковать 201-ю военную базу РФ в Душанбе.

Арестованных признали виновными в наемничестве, экстремизме и терроризме, незаконном пересечении границы. Преступники проходили подготовку на базе под Джелалабадом.

Двух основателей ячейки суд приговорил к 26 годам тюрьмы. Остальные получили по семь лет.