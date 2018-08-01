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 МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»

МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»
Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

 «Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»

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14:51   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Полиция Таджикистана предотвратила теракт против военных из России

Полиция Таджикистана предотвратила теракт против военных из России

Таджикским полицейским удалось нейтрализовать ячейку «Партии исламского возрождения», террористической организации, запрещенной в стране.

По сообщению РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, операция прошла в феврале. Полиция задержала 14 человек. Арестованные намеревались провести несколько крупных терактов в марте во время празднования Навруза. В том числе планировалось атаковать 201-ю военную базу РФ в Душанбе.

Арестованных признали виновными в наемничестве, экстремизме и терроризме, незаконном пересечении границы. Преступники проходили подготовку на базе под Джелалабадом.

Двух основателей ячейки суд приговорил к 26 годам тюрьмы. Остальные получили по семь лет.

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Автор: Павел Никифоров
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