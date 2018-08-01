Мы в соц.сетях:
Успела увидеть внучку: коллега скончавшейся Глуховой о борьбе с болезнью и жизни актрисы

Успела увидеть внучку: коллега скончавшейся Глуховой о борьбе с болезнью и жизни актрисы

 МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»

МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»
Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

 «Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»

«Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»
 Военные из Зимбабве намерены выиграть на конкурсе АрМИ-2018

 Военные из Зимбабве намерены выиграть на конкурсе АрМИ-2018

 Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов в Китай

Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов в Китай
Успела увидеть внучку: коллега скончавшейся Глуховой о борьбе с болезнью и жизни актрисы

Успела увидеть внучку: коллега скончавшейся Глуховой о борьбе с болезнью и жизни актрисы

 МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»

МИД РФ призвал СМИ сообщать о командировках журналистов в «горячие точки»
Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

 «Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»

«Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»
 Военные из Зимбабве намерены выиграть на конкурсе АрМИ-2018

 Военные из Зимбабве намерены выиграть на конкурсе АрМИ-2018

 Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов в Китай

Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов в Китай
14:39   1 Августа 2018
Россия

СК не обнаружил следов криминала в смерти журналиста Грачева

СК не обнаружил следов криминала в смерти журналиста Грачева

На первом этапе проверки в смерти журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачева не обнаружили криминального следа.

Об этом заявил представитель регионального СУ СК России.

На предварительном этапе проверки следов насильственной смерти не выявлено, поскольку на теле покойного Грачева не нет видимых повреждений, передает Интерфакс.

Журналиста обнаружили на территории лесополосы в Кстовском районе уже мертвым. Для установления точной причины летального исхода мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #ск #чп #журналист #умер #грачев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...