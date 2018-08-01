СК не обнаружил следов криминала в смерти журналиста Грачева

На первом этапе проверки в смерти журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачева не обнаружили криминального следа.

Об этом заявил представитель регионального СУ СК России.

На предварительном этапе проверки следов насильственной смерти не выявлено, поскольку на теле покойного Грачева не нет видимых повреждений, передает Интерфакс.

Журналиста обнаружили на территории лесополосы в Кстовском районе уже мертвым. Для установления точной причины летального исхода мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.