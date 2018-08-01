«Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»

Украинская компания будет настаивать на отмене решения шведского апелляционного суда, согласно которому взыскание 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома» приостанавливается.

Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он отметил, что российская корпорация использует такие же аргументы, как в этом деле, и в других судах. Если суд рассмотрит позиции сторон и решит не приостанавливать взыскание, то, вероятно, это будет веским аргументом и для других юрисдикций.

Витренко считает, что у украинской компании высокие шансы. Ожидается, что к сентябрю будет принято какое-либо решение по этому вопросу.

Напомним, суд обязал «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов «Нафтогазу» за недопоставку газа. В марте решение стокгольмского арбитража было обжаловано. В мае российская корпорация потребовала полной отмены решения суда. Украинская сторона в конце мая начала процедуру принудительного взыскания средств. Арест активов поддержали суды в Швейцарии, Нидерландах и Британии.

В середине июня «Газпром» добился приостановки исполнения «транзитного» решения.