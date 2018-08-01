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14:53   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»

«Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»

Украинская компания будет настаивать на отмене решения шведского апелляционного суда, согласно которому взыскание 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома» приостанавливается. 

Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он отметил, что российская корпорация использует такие же аргументы, как в этом деле, и в других судах. Если суд рассмотрит позиции сторон и решит не приостанавливать взыскание, то, вероятно, это будет веским аргументом и для других юрисдикций. 

«Нафтогаз» готов снова бороться за деньги «Газпрома»

Витренко считает, что у украинской компании высокие шансы. Ожидается, что к сентябрю будет принято какое-либо решение по этому вопросу.

Напомним, суд обязал «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов «Нафтогазу» за недопоставку газа. В марте решение стокгольмского арбитража было обжаловано. В мае российская корпорация потребовала полной отмены решения суда. Украинская сторона в конце мая начала процедуру принудительного взыскания средств. Арест активов поддержали суды в Швейцарии, Нидерландах и Британии. 

В середине июня «Газпром» добился приостановки исполнения «транзитного» решения.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #россия #украина #экономика #нафтогаз #газпром #транзит газа
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