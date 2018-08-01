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14:38   1 Августа 2018
Россия

Москва не скрывала наличии военных инструкторов РФ в ЦАР — Захарова

Москва не скрывала наличии военных инструкторов РФ в ЦАР — Захарова

Никакой сенсации в наличии российских военных инструкторов в Центральноафриканской республике нет, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва не скрывала, что военные инструктор РФ находятся в ЦАР. В марте 2018 года опубликовали ответ заместителя официального представителя МИД России на эту тему. 

Совет Безопасности ООН информировали, что из РФ в Центральноафриканскую республику командировали пятеро военных и 170 инструкторов, чтобы подготовить солдат ЦАР. Захарова добавила, что погибшие россияне не ехали в сторону, где работают военные инструкторы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #захарова #журналисты #военные инструкторы #цар
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