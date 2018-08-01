Москва не скрывала наличии военных инструкторов РФ в ЦАР — Захарова
Никакой сенсации в наличии российских военных инструкторов в Центральноафриканской республике нет, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва не скрывала, что военные инструктор РФ находятся в ЦАР. В марте 2018 года опубликовали ответ заместителя официального представителя МИД России на эту тему.
Совет Безопасности ООН информировали, что из РФ в Центральноафриканскую республику командировали пятеро военных и 170 инструкторов, чтобы подготовить солдат ЦАР. Захарова добавила, что погибшие россияне не ехали в сторону, где работают военные инструкторы.
????️Выражаем соболезнования родным и близким погибших в Центральноафриканской Республике россиян и готовы оказать их семьям необходимую поддержку https://t.co/HqmA2A4k9i pic.twitter.com/r71tB4GGHe— МИД России ???????? (@MID_RF) 31 июля 2018 г.