Москва не скрывала наличии военных инструкторов РФ в ЦАР — Захарова

Никакой сенсации в наличии российских военных инструкторов в Центральноафриканской республике нет, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва не скрывала, что военные инструктор РФ находятся в ЦАР. В марте 2018 года опубликовали ответ заместителя официального представителя МИД России на эту тему.

Совет Безопасности ООН информировали, что из РФ в Центральноафриканскую республику командировали пятеро военных и 170 инструкторов, чтобы подготовить солдат ЦАР. Захарова добавила, что погибшие россияне не ехали в сторону, где работают военные инструкторы.