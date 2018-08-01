Кабмин РФ рассматривает идею введения электронного удостоверения личности

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) инициировало в правительстве обсуждение вопроса введения электронного удостоверения личности гражданина.

Об этом в среду рассказал глава министерства Константин Носков. Он также предложил парламентариям присоединиться к обсуждению.

Возможность ввести в России электронный паспорт обсуждают уже несколько лет. Запуск этого проекта несколько раз откладывали. Хотя еще в мае 2015 года глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что страна полностью готова перейти на электронные паспорта.

Носков на заседании совета по цифровой экономике при Совете Федерации объявил, что министерство все же задумывается о введении электронного удостоверения личности. Он объяснил, что такой документ позволил бы решить многие проблемы.