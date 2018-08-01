Соловьев: «Ассанжу не удалось победить систему, но он не предал себя»

Основатель WikiLeaks стал легендой, но не победителем в противостоянии с системой. Телеведущий полагает, что финал его истории печален.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж решил покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем после шести лет изоляции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника. Снаружи журналисту грозит арест по делу о сексуальных преступлениях в Швеции. У британской полиции есть ордер на арест Ассанжа из-за неявки в суд, однако дело о домогательствах шведская прокуратура прекратила еще в 2017 году. Британские правоохранители подтвердили агентству, что ордер до сих пор в силе.

Но попросил политического убежища у Эквадора Ассандж из-за опасения оказаться в США, где ему грозит 35 лет лишения свободы или смертная казнь за разглашение секретных сведений. Ранее бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в интервью RT утверждал, что у его преемника Ленина Морено есть договоренность с США по судьбе Ассанжа.

«Я боюсь, что дни пребывания Ассанжа в посольстве нашей страны сочтены», - предположил Корреа.

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что история самоизоляции основателя WikiLeaks рано или поздно должна была завершиться. По мнению собеседника агентства, система оказалась Ассанжу не по зубам.

«Человек и система не находятся в одних весовых категориях, они на разных полях. – рассуждает Соловьев. - Никогда человек не может победить систему и наоборот. Они живут каждый по своим законам. Можно заметить наоборот. Человек, который лет сорок назад был бы абсолютно признанной звездой журналистики и имя его называлось бы с придыханием в тех странах, которые теперь требуют его крови, немедленной выдачи. Увы, Ассанжу не удалось победить систему. Ему, кажется, удается не предать себя. В этом противостоянии это гораздо важнее. Здесь другой счет, иная оценка событий. Печально, что история Ассанжа завершается таким образом».

Первое громкое разоблачение WikiLeaks опубликовал 25 июля 2010 года. То были секретные документы об операциях США в Афганистане и видеозаписи ударов с воздуха, жертвами которых становились мирные жители. Спустя четыре года появился секретный доклад о возможном расширении НАТО на Восток. В 2015 году WikiLeaks обнародовал архив документов Sony Pictures Entertainment, которых свидетельствовал о попытках подключить киноиндустрию к пропагандисткой войне против РФ. В 2016 году портал обнародовал переписку Демократической партии США, а годом позже WikiLeaks опубликовал серию документов о хакерских программах ЦРУ.