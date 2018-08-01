Сын убитого дочерьми Михаила Хачатуряна вступился за отца

Арсен Хачатурян – сын Михаила Хачатуряна, которого ранее убили собственные дочери – заявил, что отец не был семейным тираном, как пытаются показать его сестры.

Слова молодого человека, рассказавшего подробности о семейной трагедии, в среду приводит Федеральное Агентство Новостей (ФАН). В частности он указал на то, что его сестры за 6-7 часов до убийства отца обсуждали это, переписываясь в социальных сетях, то есть произошедшее не было спонтанным убийством, а было запланировано.

При этом Арсен отметил, что отец не был тираном, как его описывают дочери, и не удерживал девушек в квартире насильно, заставляя их работать по хозяйству. Сестры, по словам Арсена, не только жестоко убили собственного отца, но и пытаются опозорить его после смерти. В частности, еще до совершения преступления, они намеренно злили его, отказываясь делать элементарные вещи – например, убрать за собой в квартире или помыть посуду – а после записывали ссоры на диктофон.

Отец, по словам Арсена, часто отсутствовал дома, так как занимался благотворительностью и совершал паломнические поездки в Иерусалим и по святым местам. То есть Михаил Хачатурян не сидел постоянно в квартире, как это теперь рассказывают убившие отца сестры, напротив – девушки подолгу оставались дома одни и были предоставлены сами себе.

Также сын пояснил, что отец действительно бывал строг с его сестрами, но не для того, чтобы унижать их или избивать, а с воспитательными целями.

«Главное, чтобы воспитать их нормальными дочерьми. Отец давал им напутствие и цель в жизни. Они это не ценили и не обращали внимания. На это он негативно реагировал и грубо отвечал», - рассказал Арсен.

Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что в Москве в подъезде жилого дома по Алтуфьевскому шоссе был обнаружен 57-летний мужчина, погибший в результате множественных колото-резанных ножевых ранений в грудь и шею. В ходе расследования убийства по подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери погибшего – девушки в возрасте 19,18 и 17 лет, которые заявили, что отец был тираном, морально их унижал и регулярно избивал. Следствие выдвинуло в суде ходатайство об аресте всех трех подозреваемых.