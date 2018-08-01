Наказать — депутаты о нежелании канала «Настоящее время» уведомлять о статусе иносми

В соответствии с законом, телеканал «Настоящее время» имеющий статус иностранного агента, должен уведомлять об этом зрителя специальной маркировкой. Администрация канала это делать отказывается.

«Настоящее время» не является полноценным СМИ, поскольку не имеет соответствующих разрешений от Роскомнадзора и Минкомсвязи. Канал вещает через спутниковое и цифровое телевидение. Крупные кабельные операторы в РФ отказались работать с каналом.

Организация функционирует через мелких интернет-провайдеров — Марьино.NET, ОнЛайм, NetByNet, Starlink. «Настоящее время» зачастую добавляется как бесплатное приложение к основному вещанию. Организация имеет основной спутник Hot Bird 13B 13° East, с которого вещает для всех желающих.

Редакция телеканала базируется в Праге. Штат — около 150 человек, третья часть которых работает в России. Источник финансирования неизвестен. Политику «Настоящего времени» можно охарактеризовать как антироссийскую.

Власти РФ к содержанию материалов претензий не имеют. Единственная проблема — отказ организации уведомлять зрителей о статусе иносми.

Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в комментарии для Nation News заявил, что в подобных случаях необходимо следовать действующему законодательству. Его коллега, представитель «Единой России», Евгений Федоров придерживается более радикальной позиции. Политик считает, что канал с «протестной позицией» необходимо закрыть.

«Кто не соблюдает закон, те люди подлые. Они работают во вред Российской Федерации. Их нужно закрыть», — считает Федоров.

За отсутствие специального маркера у иноагента предусмотрен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей. В других государства с иносми поступают жестче. К примеру, RT не может нормально работать в США и Европе, так как у их корреспондентов отобрали аккредитацию и не пускают на встречи с государственными чиновниками.