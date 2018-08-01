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 Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов в Китай

Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов в Китай
14:29   1 Августа 2018
Весь мир

Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов в Китай

Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов в Китай

Американская компания выделит деньги на строительство завода в КНР на фоне эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

По информации Bloomberg,Tesla планирует инвестировать пять миллиардов долларов на строительство завода в КНР, при этом часть денег компания рассчитывает привлечь за счет китайских инвесторов. Tesla подписала соглашения с шанхайскими властями в середине июля. 

Завод в КНР поможет американской компании не только укрепить позиции на быстрорастущем рынке электромобилей, но и избежать высоких импортных тарифов. Агентство Bloomberg уточнило, что Tesla планирует построить завод рядом с Шанхаем и выпустить первые электрокары Model 3 в 2020 году.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #китай #завод #tesla
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