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14:19   1 Августа 2018
Россия

Депутат Нилов готов помочь самозанятым россиянам легализовать труд

Депутат Нилов готов помочь самозанятым россиянам легализовать труд

Легализовать труд самозанятых россиян возможно с помощью незабюрократизированного и доступного механизма, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, это предложение не относится к инициативе Минтруда вывести самозанятых, которые не не оформлялись как индивидуальные предприниматели, из сферы Трудового кодекса. 

В первую очередь ведомство интересуют люди, которые работаю без оформления отношений в сфере репетиторства, клининга и присмотра за детьми. Все эти положения по данным направлениям прописаны в Трудовом кодексе.

По данным РИА Новости, Нилов предлагает для привлечения граждан к легализации собственного труда доступный, дешевый и незабюрократизированный механизм. При этом депутат считаем важным объяснить обществу, зачем им необходимо вывести деятельность теневого рынка.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #нилов #общество #самозанятые граждане #легализация труда
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