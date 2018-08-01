Депутат Нилов готов помочь самозанятым россиянам легализовать труд

Легализовать труд самозанятых россиян возможно с помощью незабюрократизированного и доступного механизма, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, это предложение не относится к инициативе Минтруда вывести самозанятых, которые не не оформлялись как индивидуальные предприниматели, из сферы Трудового кодекса.

В первую очередь ведомство интересуют люди, которые работаю без оформления отношений в сфере репетиторства, клининга и присмотра за детьми. Все эти положения по данным направлениям прописаны в Трудовом кодексе.

По данным РИА Новости, Нилов предлагает для привлечения граждан к легализации собственного труда доступный, дешевый и незабюрократизированный механизм. При этом депутат считаем важным объяснить обществу, зачем им необходимо вывести деятельность теневого рынка.