СК РФ по Владимиру обвинил шестерых сотрудников ФСИН в избиении заключенных

О пытках в СИЗО-1 города Владимир стало известно после произошедшего там убийства.

По информации прокуратуры, в прошлом году мужчину 1990 года рождения поместили в спецкамеру. Там его связали и избили. Освободили потерпевшего только на следующий день.

Далее мужчина шариковой ручкой и одноразовым бритвенным лезвием несколько раз ударил по голове и шее «инициатора насилия». После задушил обидчика простынями.

С показаний более чем 20 свидетелей стало известно, что руководство владимирского СИЗО систематически поручало избивать находящихся под стражей. Правоохранительные органы установили, что к инцидентам причастны шесть сотрудников УФСИН РФ по Владимирской области.

Возбуждены несколько уголовных дел: статья 286 (превышение полномочий) и пункт «а» части второй статьи 132 (насильственные действия).