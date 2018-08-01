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14:03   1 Августа 2018
Россия

СК РФ по Владимиру обвинил шестерых сотрудников ФСИН в избиении заключенных

СК РФ по Владимиру обвинил шестерых сотрудников ФСИН в избиении заключенных

О пытках в СИЗО-1 города Владимир стало известно после произошедшего там убийства.

По информации прокуратуры, в прошлом году мужчину 1990 года рождения поместили в спецкамеру. Там его связали и избили. Освободили потерпевшего только на следующий день.

Далее мужчина шариковой ручкой и одноразовым бритвенным лезвием несколько раз ударил по голове и шее «инициатора насилия». После задушил обидчика простынями.

С показаний более чем 20 свидетелей стало известно, что руководство владимирского СИЗО систематически поручало избивать находящихся под стражей. Правоохранительные органы установили, что к инцидентам причастны шесть сотрудников УФСИН РФ по Владимирской области.

Возбуждены несколько уголовных дел: статья 286 (превышение полномочий) и пункт «а» части второй статьи 132 (насильственные действия).

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Автор: Павел Никифоров
#россия #владимир #общество #избиение заключенных
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