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14:13   1 Августа 2018
Весь мир

Болгария с 1 августа ужесточила визовый режим

Болгария с 1 августа ужесточила визовый режим

Туристы, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону, с 1 августа не будут допускаться на территорию Болгарии.

Об этом со ссылкой болгарское Министерство иностранных дел сообщает в среду информационный портал «Новости Болгарии», поясняя, что решение ужесточить визовый режим было принято болгарскими властями в соответствии с постановлением Совета Евросоюза, которое распространяется на все страны, подключенные к Шенгенской  информационной системе. В число этих стран входит и Болгария, хотя она и не входит в Шенгенскую безвизовую зону.

В то же время портал «ТурДом» приводит слова главы компании «Солвекс» Димитъра Цонева о том, что, приняв данное решение, власти Болгарии в первую очередь рассчитывают оградить страну от азиатских и африканских незаконных мигрантов, которые в последнее время наводнили Европу.

При этом эксперт допустил, что подобные меры могут отразиться и на туристах, которые по какой-то причине совершили административное нарушение в одной из стран Шенгенской зоны или не оплатили штраф за нарушение правил дорожного движения.

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Автор: Александр Люблинский
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