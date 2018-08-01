Зюганов сравнил консерваторов, потребовавших запретить компартию Литвы, с фашистами

Глава КПРФ пообещал прибалтийской республике протест левых со всего мира, если местных коммунистов признают преступниками.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов обещает поднять всех коммунистов и социалистов в Европе, если Cейм Литвы признает местную компартию преступной организацией. Законопроект, который наделяет таким статусом Литовскую коммунистическую партию «за помощь СССР в оккупации республики в 1940–1941 и 1944–1990 годах», в парламент страны внесли члены консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис.

ИА «Политика Сегодня» Геннадий Зюганов напомнил, что фашисты в Германии начинали свое восхождение к власти с расправы над коммунистами.

«Те, кто готовит такого рода законопроекты, сами преступники. Вы боретесь за права человека, говорите о демократии, а идеи коммунизма как раз ставят в приоритет общественные интересы. Если положите рядом Нагорную проповедь Христа и Моральный кодекс строителя коммунизма, то увидите, что они совпадают один в один. Те, кто пытается запрещать коммунизм, выступает против всего лучшего и светлого, что было у человечества: идей коллективизма, справедливости, гуманизма, творчества, прекрасного образования, уважения к старикам и детям», — возмутился Зюганов.

Лидер КПРФ также пообещал, что если в Литве все же признают компартию преступной организацией, против выступят сторонники левых во всем мире.

«Коммунисты, социалисты, социал-демократы во Франции, Германии, Испании, Италии, Португалии, на Кипре не только осудят, но и жестко выступят, показывая всех мерзавцев, которые пытаются преследовать самое светлое, что было в истории человечества», — предупредил Зюганов.

Де-факто деятельность Компартии в Литве запрещена с 1992, но до настоящего времени не принят соответствующий закон.