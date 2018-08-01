ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

С 1 августа текущего года вступил в силу закон о службе в уголовно-исполнительной системе. Он заменил морально устаревшее положение о службе в МВД, принятое в 1992 году. ФСИН России до сегодняшнего дня руководствовалась именно этим документом.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что изменения, которые касаются работы ФСИН, являются лишь декоративными. Его слова привели РИА Новости.

«Новый закон проблемы не меняет», — считает Серебренников.

Планы по изменению ФСИН существуют давно. Но преобразования, за последние 10 лет затронувшие ведомство, не изменили организацию. В некоторых местах поправки только «смягчили больные моменты», считает эксперт.

Серебренников уверен, что подход к устоям ФСИН необходимо менять кардинально. Позицию поддерживают в профильном комитете и в руководстве Совфеда. Правки в закон могут принять в осеннюю сессию, добавил политик.

О реформе ФСИН заговорили после избиения заключенного Евгения Макарова в колонии в Ярославле. Инцидент произошел в июне 2017 года. От должности отстранены 17 сотрудников, семеро арестованы.