Памфилова: На выборы в ГД зарегистрировались 42 кандидата

Кандидатами на дополнительных выборах в Государственную думу РФ зарегистрированы 42 из 47 кандидатов по семи одномандатным округам.

Об этом в среду рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В частности, она заявила, что депутаты Государственной Думы будут дополнительно избираться по семи одномандатным округам в шести российских регионах. Из 47 кандидатов, подавших в избирательные комиссии документы на регистрацию, 43 были выдвинуты от девяти партий, а четверо – как самовыдвиженцы.

После рассмотрения документов, окружные Избиркомы зарегистрировали 42 кандидатов в депутаты Государственной думы.