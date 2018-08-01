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 Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи

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13:35   1 Августа 2018
Россия

Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи

Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи

Министерство транспорта России оценило стоимость проекта реконструкции автотрассы между Джубгой и Сочи в триллион 600 миллиардов рублей.

Трасса А-147 соединяет Сочи с другими регионами страны. Сейчас это двухполосный горный серпантин. Газета «Ведомости» сообщила о проекте реконструкции дороги в четырехполосную трассу стоимостью в триллион 200 миллиардов рублей.

Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи

Минтранс РФ считает нецелесообразным реализацию этого проекта. По оценкам ведомства и Федерального дорожного агентства, это чрезвычайно капиталоемкий проект, ведь понадобится вывести части участков железной дороги с побережья.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев согласился с тем, что проект — дорогостоящий, но трасса нужна региону и вопрос неоднократно поднимали на федеральном уровне.

«Для нашего курортного региона он жизненно необходим», — резюмировал Кондратьев. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #трасса #минтранс рф #джубга-сочи
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