Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи
Министерство транспорта России оценило стоимость проекта реконструкции автотрассы между Джубгой и Сочи в триллион 600 миллиардов рублей.
Трасса А-147 соединяет Сочи с другими регионами страны. Сейчас это двухполосный горный серпантин. Газета «Ведомости» сообщила о проекте реконструкции дороги в четырехполосную трассу стоимостью в триллион 200 миллиардов рублей.
Минтранс РФ считает нецелесообразным реализацию этого проекта. По оценкам ведомства и Федерального дорожного агентства, это чрезвычайно капиталоемкий проект, ведь понадобится вывести части участков железной дороги с побережья.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев согласился с тем, что проект — дорогостоящий, но трасса нужна региону и вопрос неоднократно поднимали на федеральном уровне.
«Для нашего курортного региона он жизненно необходим», — резюмировал Кондратьев.
Давно пора. Наконец-то проект рассматривают конкретно. Это маршрут, которым ежегодно едут миллионы туристов. Он должен быть удобнее и быстрее. https://t.co/8C3oiTafTd— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 1 августа 2018 г.