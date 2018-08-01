Сотрудница агентства ООН стала жертвой теракта в Афганистане

Двадцатидвухлетняя сотрудница Международной организации по миграции (МОМ) погибла накануне, 31 июля, при атаке террористов на департамент по делам беженцев и мигрантов в Джелалабаде, сообщила в среду миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА).

Три боевика во вторник напали на департамент по делам беженцев и мигрантов. Один из террористов подорвался перед зданием департамента. В соседних от места атаки зданиях располагаются офисы нескольких международных агентств. Жертвами теракта стали 15 человек. Однако пока ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

МООНСА осудила атаку и рассказала, что в результате действий боевиков погибла двадцатидвухлетняя сотрудница ООН. У девушки три года назад в Кабуле погиб муж, но оставалась шестилетняя дочь.

Еще один сотрудник МОМ пострадал.