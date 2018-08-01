Президент Болгарии считает Россию традиционным партнером Европы

Россия зарекомендовала себя в качестве традиционного партнёра Европы, заявил глава Болгарии Румен Радев в интервью для сербского издания CorD Magazine.

Болгарский лидер подчеркнул, что конечной целью любой внешней политики является диалог и сотрудничество, а не попытки превратить другое государства в врага.

При этом Радев отметил, что во многом на отношения между ЕС и РФ влияет политический кризис в Восточной Европе, однако это не означает, что нужно отказываться от диалога.

«Отказ от любого диалога не является решением», — объяснил президент.

По его словам, Россия является верным и надежным партнером европейских государств по вопросу энергетики, экономики, туризма и борьбы с терроризмом. Глава Болгарии подчеркнул, что на сотрудничество в данных сферах не влияет ни взаимные санкции, ни напряжённость в отношениях между Россией и ЕС.

Он призвал отказаться от агрессивного тона болгарское и российское правительство и использовать диалог для нормализации двусторонних отношений.