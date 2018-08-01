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13:57   1 Августа 2018
Весь мир

Президент Болгарии считает Россию традиционным партнером Европы

Президент Болгарии считает Россию традиционным партнером Европы

Россия зарекомендовала себя в качестве традиционного партнёра Европы, заявил глава Болгарии Румен Радев в интервью для сербского издания CorD Magazine.

Болгарский лидер подчеркнул, что конечной целью любой внешней политики является диалог и сотрудничество, а не попытки превратить другое государства в врага.

При этом Радев отметил, что во многом на отношения между ЕС и РФ влияет политический кризис в Восточной Европе, однако это не означает, что нужно отказываться от диалога. 

«Отказ от любого диалога не является решением», — объяснил президент.

По его словам, Россия является верным и надежным партнером европейских государств по вопросу энергетики, экономики, туризма и борьбы с терроризмом. Глава Болгарии подчеркнул, что на сотрудничество в данных сферах не влияет ни взаимные санкции, ни напряжённость в отношениях между Россией и ЕС.

Он призвал отказаться от агрессивного тона болгарское и российское правительство и использовать диалог для нормализации двусторонних отношений.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #евросоюз #политика #болгария #общество #весь мир #радев
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