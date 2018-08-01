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13:24   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

Украинский президент Петр Порошенко сообщил о своих планах подать на Россию в суд и взыскать с нее компенсацию за «ущерб, причиненный в Донбассе».

Об этом Порошенко в среду написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook. По его словам, Киеву больше нельзя ждать «ни минуты» и необходимо официально оформить к России «консолидированные претензии».

«Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа», - написал украинский лидер.

При этом он отметил, что принятый в январе текущего года закон «О реинтеграции Донбасса» в числе прочего предполагает создание подобного органа.

Напомним: украинские власти ранее подали ряд жалоб на Россию в несколько международных инстанций, в том числе в ЕСПЧ и в Международный суд ООН, требуя возмещения за имущество, утраченное в результате присоединения полуострова Крым к РФ.

 

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Автор: Александр Люблинский
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