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13:13   1 Августа 2018
Россия

РКН заблокировал за полтора месяца 226 сайтов, продававших алкоголь

РКН заблокировал за полтора месяца 226 сайтов, продававших алкоголь

Владельцы еще 68 интернет-страниц и провайдеры хостинга получили уведомления об удалении противоправной информации, сообщает в среду Роскомнадзор.

В середине июня этого года в России вступил в силу закон о внесудебной блокировке сайтов и порталов, которые занимают розничной продажей дистанционным способом алкогольной продукцией. Такие ресурсы вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов на основании решений Росалкогольрегулирования.

За время действия нормы ведомство заблокировало 226 сайтов. Владельцы еще 68 получили уведомления. Если они откажутся удалить запрещенную информацию, их ресурсы также заблокируют.

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Автор: Юлия Халус
#россия #алкоголь #роскомнадзор #общество #ркн
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