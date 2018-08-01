Скончалась актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Глухова

Людмила Глухова ушла из жизни в 54 года. Актриса была лауреатом театральной премии «Золотая маска», также ее назначили худруком КДЦ «Красногвардейский».

Глухова умерла еще в воскресенье, 29 июля. Прощание состоится завтра, 2 августа, в большом зале петербургского крематория в 10.45.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она давно боролась.

Актриса приобрела известность благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Помимо этого она сыграла корреспондента в советском фильме «Москва слезам не верит», который вышел в 1979 году. Кадры разоблачения главной героини во время интервью на заводе запали в душу каждому, кто смотрел фильм.