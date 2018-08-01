Мы в соц.сетях:
ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

 Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи

Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи
Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

 Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального

Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального
Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

 Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране

Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране
ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

 Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи

Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи
Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

 Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального

Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального
Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

 Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране

Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране
13:07   1 Августа 2018
Россия

Успенский договорился с «Союзмультфильмом» по «Простоквашину»

Успенский договорился с «Союзмультфильмом» по «Простоквашину»

Писатель Эдуард Успенский заключил соглашение с компанией «Союзмультфильм» об использовании оригинальных сценариев к мультфильмам «простоквашинской» серии и о лицензии на товарные знаки с изображениями популярных персонажей.

Как со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма» сообщает РИА Новости, сделка включает в себя права на мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино, «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», а также на десять неэкранизированных литературных историй из той же серии. Автор данных произведений – Эдуард Успенский, согласно договору, более не сможет выдавать лиценизии на их использование, при этом он будет получать роялти, в то время, как процесс лицензирования переходит в руки «Союзмультфильма».

По словам юриста писателя, обе стороны остались довольны заключенным договором, и теперь можно ждать экранизации не только новых рассказов о Простоквашино, но и других литературных произведений Эдуарда Успенского.

Успенский договорился с «Союзмультфильмом» по «Простоквашину»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #права #культура #договор #общество #сделка #лицензии #союзмультфильм #мультфильм #простоквашино #эдуард успенский #трое из простоквашино #новые серии
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...