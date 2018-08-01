Километр краснодарской дороги обойдется бюджету в три раза дороже московской

В Краснодарском крае может появиться новая дорога Джубга — Сочи протяженностью 170 километров, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

По оценкам собеседников издания, проект обойдется бюджету в триллион 200 миллиардов рублей. Сейчас этот участок дороги — двухполосный горный серпантин, но после реконструкции получится четырехполосная асфальтированная трасса.

Однако краснодарские власти не знают о готовящемся строительстве. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что газета сослалась на анонимных чиновников и нужно дождаться официальной информации. Кандидат экономических наук Екатерина Решетова отметила, если строительство трассы обойдется федеральному бюджету в триллион рублей, тогда это «очень дорогой проект».

По ее словам, в пересчете на километр одной полосы из четырех выходит миллиард 800 миллионов рублей. Участок столичного Четвертого транспортного кольца в перерасчете на одну полосу выходил раза в три дешевле.