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13:11   1 Августа 2018
Россия

Километр краснодарской дороги обойдется бюджету в три раза дороже московской

Километр краснодарской дороги обойдется бюджету в три раза дороже московской

В Краснодарском крае может появиться новая дорога Джубга — Сочи протяженностью 170 километров, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

По оценкам собеседников издания, проект обойдется бюджету в триллион 200 миллиардов рублей. Сейчас этот участок дороги — двухполосный горный серпантин, но после реконструкции получится четырехполосная асфальтированная трасса.

Километр краснодарской дороги обойдется бюджету в три раза дороже московской

Однако краснодарские власти не знают о готовящемся строительстве. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что газета сослалась на анонимных чиновников и нужно дождаться официальной информации. Кандидат экономических наук Екатерина Решетова отметила, если строительство трассы обойдется федеральному бюджету в триллион рублей, тогда это «очень дорогой проект».

По ее словам, в пересчете на километр одной полосы из четырех выходит миллиард 800 миллионов рублей. Участок столичного Четвертого транспортного кольца в перерасчете на одну полосу выходил раза в три дешевле.

 «Таких дорогих проектов нет даже в Москве», — заключила Решетова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #дороги #общество #краснодарский край #джубга сочи
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