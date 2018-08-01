Мы в соц.сетях:
ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

 Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи

Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи
Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

 Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального

Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального
Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

 Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране

Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране
ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

ФСИН необходимо коренное реформирование, заявили в Совфеде

 Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи

Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи
Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

Порошенко намерен выставить России счет «за ущерб в Донбассе»

 Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального

Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального
Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

 Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране

Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране
12:43   1 Августа 2018
Весь мир

Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

Основатель WikiLeaks заболел, поэтому «положит конец добровольной изоляции в посольстве», передает Bloomberg.

По информации агентства, Джулиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне по состоянию здоровья. Эквадорский лидер Ленин Морено заявлял о готовности решить ситуацию с основателем WikiLeaks «без проблем для страны».

По его словам, Эквадор консультируется с британским правительством и представителями Ассанжа. Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия отмечал, что Джулиан Ассанж не может вечно прятаться в посольстве. Основатель WikiLeaks укрывается там с 2012 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#лондон #общество #весь мир #wikileaks #ассанж #эквадор
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...