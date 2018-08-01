Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Великобритании

Основатель WikiLeaks заболел, поэтому «положит конец добровольной изоляции в посольстве», передает Bloomberg.

По информации агентства, Джулиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне по состоянию здоровья. Эквадорский лидер Ленин Морено заявлял о готовности решить ситуацию с основателем WikiLeaks «без проблем для страны».

По его словам, Эквадор консультируется с британским правительством и представителями Ассанжа. Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия отмечал, что Джулиан Ассанж не может вечно прятаться в посольстве. Основатель WikiLeaks укрывается там с 2012 года.