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12:29   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального

Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального

Окружной административный суд Николаевской области Украины отменил решение местного облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Русский считался региональным языком в Николаевской области в соответствии с принятым в 2012 году законом «Об основах государственной языковой политики». Тот гарантировал использование на Украине «региональных языков». Речь идет о языках, которые, по данным переписи, являются родными для более чем 10% населения соответствующего региона. В Николаевской области русский язык считали родным по крайней мере 29,3% украинцев.

В феврале 2018 году Конституционный суд Украины признал закон неконституционным. Однако в Николаевской области облсовет оставил русский язык региональным. Местная прокуратура обратила на это внимание и обратилась в суд. А тот признал решение облсовета недействительным.

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Автор: Юлия Халус
#украина #политика #русский язык #николаевская область
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