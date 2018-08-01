Николаевский суд забрал у русского языка статус регионального

Окружной административный суд Николаевской области Украины отменил решение местного облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Русский считался региональным языком в Николаевской области в соответствии с принятым в 2012 году законом «Об основах государственной языковой политики». Тот гарантировал использование на Украине «региональных языков». Речь идет о языках, которые, по данным переписи, являются родными для более чем 10% населения соответствующего региона. В Николаевской области русский язык считали родным по крайней мере 29,3% украинцев.

В феврале 2018 году Конституционный суд Украины признал закон неконституционным. Однако в Николаевской области облсовет оставил русский язык региональным. Местная прокуратура обратила на это внимание и обратилась в суд. А тот признал решение облсовета недействительным.