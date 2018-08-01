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12:26   1 Августа 2018
Россия

Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

Россиянам не следовало ездить вечером без охраны, считает председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

По его словам, погибшие в Центральноафриканской республике журналисты не соблюли нужных мер безопасности. В ЦАР «достаточно жесткая ситуация», поэтому нельзя ездить ночью без «нормальных проводников».

«Это были очень смелые ребята», — добавил Гусев.

Союза журналистов Москвы не располагает информацией, когда тела россиян вернут в страну и состоится прощание. По словам Гусева, сейчас тела журналистов в Банги, передает РИА Новости.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #журналисты #гусев #цар
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