Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

Россиянам не следовало ездить вечером без охраны, считает председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

По его словам, погибшие в Центральноафриканской республике журналисты не соблюли нужных мер безопасности. В ЦАР «достаточно жесткая ситуация», поэтому нельзя ездить ночью без «нормальных проводников».

«Это были очень смелые ребята», — добавил Гусев.

Союза журналистов Москвы не располагает информацией, когда тела россиян вернут в страну и состоится прощание. По словам Гусева, сейчас тела журналистов в Банги, передает РИА Новости.