Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев
Россиянам не следовало ездить вечером без охраны, считает председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.
По его словам, погибшие в Центральноафриканской республике журналисты не соблюли нужных мер безопасности. В ЦАР «достаточно жесткая ситуация», поэтому нельзя ездить ночью без «нормальных проводников».
«Это были очень смелые ребята», — добавил Гусев.
Союза журналистов Москвы не располагает информацией, когда тела россиян вернут в страну и состоится прощание. По словам Гусева, сейчас тела журналистов в Банги, передает РИА Новости.
????️Выражаем соболезнования родным и близким погибших в Центральноафриканской Республике россиян и готовы оказать их семьям необходимую поддержку https://t.co/HqmA2A4k9i pic.twitter.com/r71tB4GGHe— МИД России ???????? (@MID_RF) 31 июля 2018 г.