Железнодорожный лоукостер появится в России

Дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания», которое специализируется на перевозках пассажиров на дальние расстояния, планирует ввести в поездах три класса обслуживания, а старые вагоны выделить в отдельный экономкласс.

Об этом говорится в опубликованном годовом отчете ФПК, в котором компания обнародовала свои стратегические задачи вплоть до 2025 и 2030 годов.

В частности, в документе говорится, что все поезда будут поделены на три типа: традиционный поезд, ночной поезд и дневной экспресс, каждый из которых в свою очередь будет поделен на три класса обслуживания – бизнес-класс, комфорт и эконом. Кроме того, из старых вагонов без биотуалетов и кондиционеров будет сформирован отдельный временный класс «эконом-бюджет», который просуществует до окончательного списания этих вагонов.

РИА Новости приводит слова представителя компании ФПК о ценовой политике так называемого лоукост-класса в старых вагонах:

«Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением», - заявил он, в частности.

Также он уточнил, что «Дневной эксперсс» будет предполагать поездки на расстояния до 600 километров длительностью не более шести часов. В этом сегменте бизнес-класс будет включать в себя полный сервис гостиничного уровня с премиальным удобством для пассажиров, класс «комфорт» – удобную поездку с достаточным пакетом сервисов, эконом-класс – бюджетную поездку с возможным доступом к дополнительным сервисам, а также эконом-бюджет – поездку по сверхбюджетной цене без дополнительных сервисов.

«Ночной поезд» предусматривает поездки на расстояние до 1,2 – 1,5 километров длительностью до 12 часов. Здесь пассажиры смогут выбрать вагоны СВ и люкс (бизнес-класс), купе (комфорт), открытые вагоны с повышенной плотностью компоновки (эконом), и плацкартные вагоны (эконом-бюджет).

«Традиционный поезд будет представлять из себя дальние поездки длительностью более 12 часов. Он также будет поделен на бизнес-класс, комфорт, эконом и эконом-бюджет, каждый из которых будет предоставлять возможность сна.