Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве

В столице и области 1 августа ожидается очень высокая температура воздуха, объяснили в Гидрометцентре.

Согласно данным метеорологов, с Москве в среду ожидается до 29 градусов тепла. В то же время осадков не предвидится. Более того, с четверга до конца текущей недели температура воздуха должна прогреться до плюс 31 градуса. Также возможны кратковременные дожди в субботу и воскресенье.

«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что погода опасна и может спровоцировать стихийное бедствие.