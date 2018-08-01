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 Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве

Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве
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12:01   1 Августа 2018
Россия

Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве

Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве

В столице и области 1 августа ожидается очень высокая температура воздуха, объяснили в Гидрометцентре.

Согласно данным метеорологов, с Москве в среду ожидается до 29 градусов тепла. В то же время осадков не предвидится. Более того, с четверга до конца текущей недели температура воздуха должна прогреться до плюс 31 градуса. Также возможны кратковременные дожди в субботу и воскресенье.

«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что погода опасна и может спровоцировать стихийное бедствие.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #общество #погода #гидрометцентр
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