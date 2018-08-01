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Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

 Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

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Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

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11:59   1 Августа 2018
Россия

Лавров может встретиться в Сингапуре с главами МИД США, Австралии и КНР

Лавров может встретиться в Сингапуре с главами МИД США, Австралии и КНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит шаги для увеличения контактов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД РФ Лавров на полях мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре, которые начнутся в четверг, 2 августа, может встретиться с американским, австралийским, корейским и китайским коллегами. Министр иностранных дел России обсудит не только усиление контактов АСЕАН с ЕАЭС и ШОС, но и совершенствование правовой базы кооперации между объединениями.

В российском дипведомстве указали, что базовые интересы АСЕАН, ЕАЭС и ШОС совпадают, и это поспособствует создать трансрегиональные интеграционные контура, экономические и транспортные коридоры, общеконтинентальные цепочки добавленной стоимости.

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Автор: Анатолий Кубарев
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