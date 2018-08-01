Лавров может встретиться в Сингапуре с главами МИД США, Австралии и КНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит шаги для увеличения контактов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД РФ Лавров на полях мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре, которые начнутся в четверг, 2 августа, может встретиться с американским, австралийским, корейским и китайским коллегами. Министр иностранных дел России обсудит не только усиление контактов АСЕАН с ЕАЭС и ШОС, но и совершенствование правовой базы кооперации между объединениями.

В российском дипведомстве указали, что базовые интересы АСЕАН, ЕАЭС и ШОС совпадают, и это поспособствует создать трансрегиональные интеграционные контура, экономические и транспортные коридоры, общеконтинентальные цепочки добавленной стоимости.