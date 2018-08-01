Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

В Ценральноафриканской республике завершилась процедура опознания погибших журналистов, их личности подтверждены.

Об этом в среду сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводит телеканал «Россия 24».

«Вчера вечером была завершена процедура опознания тел погибших, ими оказались три российских гражданина. Были подтверждены те фамилии, которые назывались в прессе», - заявила Захарова, в частности.

Напомним: ранее агентство ТАСС сообщило о гибели в ЦАР журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

По словам Марии Захаровой, журналисты въехали в Центральноафриканскую республику, как туристы. Об этом стало известно после того, как российское посольство и центральный аппарат внешнеполитического ведомства направили в посольство ЦАР в Москве запрос о том, каким образом российские журналисты оформили документы для въезда в эту страну. В частности, стало известно, что журналисты оформили туристические документы, не подавая при этом заявлений о журналистской деятельности. При этом Захарова отметила, что, когда погибшие журналисты были обнаружены, при них находились просроченные редакционные удостоверения нескольких средств массовой информации.

В ближайшее время тела журналистов доставят на родину. Как рассказала представитель МИД РФ, для этой цели российское посольство в ЦАР уже нашло спонсоров, которые, с учетом экстраординарной ситуации, профинансируют транспортировку тел. Точную дату их доставки в Россию сообщат родственникам.