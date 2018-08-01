Шойгу открыл памятник основателю ВДВ генералу Маргелову

Памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову расположился на улице Поликарпова в Москве.

Маргелов в ходе Великой Отечественной войны участвовал в Сталинградской битве, оборонял Ленинград, бился за Украину и Крым, участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Его именем названы улицы во многих городах России, в том числе и в столице.

Министр обороны России Сергей Шойгу, открывая памятник в среду, заявил, что таким образом россияне отдают дань глубокого уважения великому герою СССР, легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, патриоту и замечательному человеку. Маргелов олицетворяет целую эпоху становления ВДВ. Именно благодаря ему воздушный десант не только сохранился как самостоятельный род войск, но и стал уникальным.

В открытии памятника генералу также поучаствовали сын Маргелова ветеран Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Виталий Маргелов, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов и председатель союза десантников России Валерий Востротин.