Мы в соц.сетях:
Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

 Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве

Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве
Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

 Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия
Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

 Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины

Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины
Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

 Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве

Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве
Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

 Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия
Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

 Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины

Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины
11:37   1 Августа 2018
Россия

До конца года Военно-морской флот РФ получит 26 новых кораблей и судов

До конца года Военно-морской флот РФ получит 26 новых кораблей и судов

С начала 2018 года ВМФ РФ уже получил пять военных кораблей и три судна обеспечения, а до конца года планируется пополнить его в общей сложности 26 новыми кораблями и судами.

Об этом в среду, выступая на селекторном совещании Министерства обороны по размещению и реализации гособоронзаказа для Военно-морского флота, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«В этом году флот уже получил 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения», - заявил он, в частности.

Также Борисов добавил, что до конца текущего года Военно-морской флот получит в общей сложности 26 новых судов, катеров и кораблей, включая четыре корабля, которые будут оснащены крылатыми ракетами класса «Калибр». Таким образом, по словам вице-премьера, военно-морские силы России повысят свои ударные возможности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #безопасность #минобороны #вмс #общество #опк #оборона #борисов #вмф рф #вице-премьер #новые корабли
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...