До конца года Военно-морской флот РФ получит 26 новых кораблей и судов

С начала 2018 года ВМФ РФ уже получил пять военных кораблей и три судна обеспечения, а до конца года планируется пополнить его в общей сложности 26 новыми кораблями и судами.

Об этом в среду, выступая на селекторном совещании Министерства обороны по размещению и реализации гособоронзаказа для Военно-морского флота, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«В этом году флот уже получил 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения», - заявил он, в частности.

Также Борисов добавил, что до конца текущего года Военно-морской флот получит в общей сложности 26 новых судов, катеров и кораблей, включая четыре корабля, которые будут оснащены крылатыми ракетами класса «Калибр». Таким образом, по словам вице-премьера, военно-морские силы России повысят свои ударные возможности.