Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Люди собрались возле здания министерства внутренних дел Украины. Митингующие потребовали отставки Арсена Авакова и увольнения руководства полиции Херсонской области.

Телеканал «112. Украина» передает, что активисты собрались у здания МВД после призыва депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема, убийства ветерана АТО Виталия Олешко и нападения на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.

Полицейские сообщали, что неизвестный облил Гандзюк, предположительно, кислотой. Женщину госпитализировали. Возбудили дело по факту умышленного тяжкого повреждения с целью запугивания. Во вторник, 31 августа, неизвестный дважды выстрелил в спину Олешко. Полицейские возбудили дело по факту умышленного убийства.