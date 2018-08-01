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Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

 Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

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Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

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11:31   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Люди собрались возле здания министерства внутренних дел Украины. Митингующие потребовали отставки Арсена Авакова и увольнения руководства полиции Херсонской области.

Телеканал «112. Украина» передает, что активисты собрались у здания МВД после призыва депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема, убийства ветерана АТО Виталия Олешко и нападения на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.

Полицейские сообщали, что неизвестный облил Гандзюк, предположительно, кислотой. Женщину госпитализировали. Возбудили дело по факту умышленного тяжкого повреждения с целью запугивания. Во вторник, 31 августа, неизвестный дважды выстрелил в спину Олешко. Полицейские возбудили дело по факту умышленного убийства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #киев #митинг #аваков
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