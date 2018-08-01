Мы в соц.сетях:
Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

 Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве

Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве
Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

 Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия
Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

 Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины

Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины
Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

Погибшие в ЦАР журналисты повели себя неосмотрительно — Гусев

 Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве

Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве
Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

 Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия
Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

Захарова: Личности погибших в ЦАР журналистов подтверждены

 Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины

Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины
11:18   1 Августа 2018
Весь мир

Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины

Китай пообещал ответить, если США продолжат повышать пошлины

Пекин пример контрмеры в случае дальнейшей эскалации торговой войны американцами, предупредил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США хочет предложить ввести пошлины в 25% на ввоз китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп до этого предлагал ввести на дополнительный расширенный список продуктов из Китая пошлины в 10%, но в администрации эту меру сочли недостаточной.

Гэн Шуан подчеркнул, что шантаж и давление американцев на КНР никогда не сработает. Если Вашингтон введет новые пошлины, Пекин примет контрмеры, чтобы защитить свои права и интересы.

Ранее США уже ввели торговые пошлины в 25% против Китая на сумму 50 миллиардов долларов в год. Они начали действовать 6 июля. Пекин ответил аналогично.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #китай #весь мир #пошлины
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...