Коррупция, революция и кредиты: золотая молодежь Туниса назвала причины кризиса в стране

Жители престижного тунисского пригорода Аль Марса Мехди и Мухаммед считают, что экономические трудности страны являются временным и преодолимым явлением. Они назвали причины кризиса и рассказали о влиянии со стороны США.

Выпускники американского вуза, представители золотой молодежи Туниса поделились «взглядом изнутри» на ситуацию в некогда «туристическом рае».

Также они рассказали о планах открыть собственную туристическую компанию, ориентированную на богатых и супербогатых туристов из Европы, Америки и Ближнего Востока в интервью для Федерального агентства новостей. При этом в российских туристах бизнесмены не сильно заинтересованы, невзирая на то, что именно они в данный момент делают 40 процентов «туристической кассы» Туниса.

Молодые люди уверены, что будущее страны могут изменить в лучшую сторону их сверстники, и считают, что сегодня Тунис успешно развивается, осваивает новые направления деятельности.

Молодежь заинтересована в создании более сильной и процветающей стране, чтобы появилась возможность для успешного ведения собственного дела. Однако оба признают, что на данный момент экономика Туниса переживает не лучшие времена.

«В нашей стране высокая инфляция, цены на продукты, бензин, потребительские товары неуклонно растут. Местный динар в последние годы сильно «просел» по отношению к доллару и евро. Как следствие, очень здорово снизились объемы импорта — у правительства Туниса не хватает средств на то, чтобы закупать товары первой необходимости», — такую оценку они дали обстановке в стране, при этом именно эти факты они назвали первой причиной нестабильности.

Второй, и не менее важной причиной, является то, что получив кредиты в западных банках, правительство Туниса обязалось следовать определенным правилам, которые направлена отнюдь не на благо жителей страны.

«Тунису навязывают множество правил, например, урезать инвестиции в социальный сектор и снизить на многие товары на внутреннем рынке», — объяснили они.

Экономисты считают, что именно эти так называемые правила стали причиной возросшей инфляции. При таких условиях зарплаты населения значительно упали, а впоследствии и уровень жизни.

Коррумпированность местной власти и бизнеса, которая появилась вместе с приходом бывшего президента Бен Али и его приближенных в период с 1987 по 2011 год, сыграла важную роль в упадке страны. Ситуация не изменилась и после «жасминовой революции». За шесть лет в Тунисе сменилось несколько составов правительства, однако каждое преследовало собственные корыстные интересы. По словам собеседников агентства, «Исламская партия», находящаяся у власти в период с 2011 по 2014 год, больше остальных ударила по экономике страны.

Огромные кражи и переводы денег в оффшоры, теракты, кредиты в Международных банках, которые до сих пор связывают Тунис в действиях появились вместе с правлением представителей «Исламской партии». До революции большинство сторонников этой фракции находились в тюрьмах.

При них начали происходить трагедии, массовые расстрелы туристов на пляже и другие атаки на приезжих, в связи с этим, иностранцы стали отказываться от отдыха в Тунисе и экономика пострадала еще больше. За последние три года правительство пытается изменить эту ситуацию, однако значительного результата так и не достигнуто.

Мехди и Мухаммед рассказали, что тунисцы предпочитают игнорировать угрозу терроризма, также как и экономический кризис. Они любят развлекаться: ходить на плях и дискотеки. Местные жители не боятся террористов, поскольку считают, что власти Туниса постоянно находятся начеку. Единственное место, где не следят за безопасностью и не проверяют личные вещи - это мечети.

Атакам боевиков подвержены лишь военные и полицейские, уверены молодые люди. Они не боятся терактов, так как считают, что идейный вдохновитель радикалов и экстремистов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.) ликвидирована и в Сирии, и в Ираке.