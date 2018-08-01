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11:18   1 Августа 2018
Россия

Минобороны заключило большую часть контрактов для нужд ВМФ по гособоронзаказу

Минобороны заключило большую часть контрактов для нужд ВМФ по гособоронзаказу

Российское Министерство обороны заключило большинство из запланированных на год контрактов с предприятиями ОПК по гособоронзаказу.

Об этом в среду заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на совещании по размещению и реализации гособоронзаказа для нужд Военно-морского флота в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня сосредоточимся на текущем размещении заданий гособоронзаказа 2018 года, а также их реализация по состоянию на 1 августа», - заявил Борисов, в частности, добавив при этом: - «Сразу отмечу, что большинство контрактов уже заключено».

Также вице-премьер подчеркнул, что военное ведомство по своей линии уже выделило средства на выполнение государственного оборонного заказа.

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Автор: Александр Люблинский
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