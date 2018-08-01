Минобороны заключило большую часть контрактов для нужд ВМФ по гособоронзаказу

Российское Министерство обороны заключило большинство из запланированных на год контрактов с предприятиями ОПК по гособоронзаказу.

Об этом в среду заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на совещании по размещению и реализации гособоронзаказа для нужд Военно-морского флота в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня сосредоточимся на текущем размещении заданий гособоронзаказа 2018 года, а также их реализация по состоянию на 1 августа», - заявил Борисов, в частности, добавив при этом: - «Сразу отмечу, что большинство контрактов уже заключено».

Также вице-премьер подчеркнул, что военное ведомство по своей линии уже выделило средства на выполнение государственного оборонного заказа.