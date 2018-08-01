Париж сохранит «ядерную сделку» с Ираном вопреки позиции США
МИД Франции подчеркнул приверженность к условиям и обязанностям по СВПД с Ираном, невзирая на давление и бойкот со стороны США.
Соответствующее заявление сделал лично глава внешнеполитиеского ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Париж обязывается действовать согласно «иранской ядерной сделки», несмотря на решение Вашингтона о выходе из соглашения, передает местное радио Franceinfo.
При этом глава ведомства отметил, что считает договор важным на международном уровне, поскольку он защищает от распространения ядерного оружия и вооруженных конфликтов.
«Европа придерживается единой позиции по данному вопросу», — резюмировал дипломат.