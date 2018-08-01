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Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

Митингующие в Киеве потребовали отставки Авакова

 Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

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10:47   1 Августа 2018
Весь мир

Париж сохранит «ядерную сделку» с Ираном вопреки позиции США

Париж сохранит «ядерную сделку» с Ираном вопреки позиции США

МИД Франции подчеркнул приверженность к условиям и обязанностям по СВПД с Ираном, невзирая на давление и бойкот со стороны США.

Соответствующее заявление сделал лично глава внешнеполитиеского ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Париж обязывается действовать согласно «иранской ядерной сделки», несмотря на решение Вашингтона о выходе из соглашения, передает местное радио Franceinfo.

При этом глава ведомства отметил, что считает договор важным на международном уровне, поскольку он защищает от распространения ядерного оружия и вооруженных конфликтов.

«Европа придерживается единой позиции по данному вопросу», — резюмировал дипломат.  

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Автор: Екатерина Розина
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