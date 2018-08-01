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11:01   1 Августа 2018
Весь мир

Лаврентьев: Присутствие боевиков сохраняется в трех районах Сирии

Лаврентьев: Присутствие боевиков сохраняется в трех районах Сирии

На территории Сирии боевики по прежнему присутствуют в трех районах: в провинции Идлиб,  вблизи населенного пункта Эт-Танф в лагере «Рукбан» и на подконтрольных курдам территориях в районе сирийско-иранской границы.

Об этом в среду сообщает агентство «Интерфакс», приводя слова специального представителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева.

«Фактически в Сирии остаются три района, где требуется плотная работа со стороны правительственных сил (по нейтрализации находящихся там боевиков)», - заявил Лаврентьев, в частности.

Также спецпредставитель отметил, что в Идлибе сосредоточены в основном группировки запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, а в лагере «Рукбан» и на сирийско-иранской границе сохраняют свое присутствие боевики ИГ** – также запрещенной в РФ террористической группировки.

По словам Лаврентьева, эти боевики представляют собой достаточно серьезную угрозу, как для ряда районов на юге Сирии – Эль-Кунейтры,  Эс-Сувейды, Дараа, так и для больших городов – Дамаска, Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Российские военные, подчеркнул Лаврентьев, в настоящее время прорабатывают варианты решения данной проблемы.

Лаврентьев: Присутствие боевиков сохраняется в трех районах Сирии

** Лаврентьев: Присутствие боевиков сохраняется в трех районах Сирии

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Автор: Александр Люблинский
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