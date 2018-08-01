Африка хочет сотрудничать с Россией в сфере безопасности

Россия имеет беспрецедентный опыт борьбы с террористами. Это, в частности, демонстрировалось в Сирии, объяснил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин.

Представители стран Западной и Центральной Африки ранее на встрече в столице Того городе Ломе обсудили вопросы безопасности на континенте и согласились, что в регионе существует риск углубления террористической опасности. Чтобы эффективнее противостоять угрозам, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЗАС) договорились об укреплении сотрудничества.

Стороны сошлись во мнении, что наибольшую опасность для африканцев представляют радикальные группировки «Боко харам»* и «Аль-Каида* в странах исламского Магриба»*.

Кошкин в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что побороть террористов африканским государствам могла бы помочь Россия. Он объяснил, что россияне обладают в этой сфере беспрецедентным опытом. Более того, РФ уже сталкивалась с группировкой, которая представляют наибольшую опасность для Африки.

Занявшая всю северную часть Нигерии, «Боко харам» раньше пыталась создать аналогичную базу в России на Северном Кавказе. Однако российским силовикам удалось предотвратить это.

Кроме того, россияне отлично проявили себя в борьбе с террористами в Сирии. Весь мир знает об этом. И африканцы хотят сотрудничать с РФ в сфере безопасности. Это проявляется в том, как выстраиваются межгосударственные отношения.

* Организации, запрещенные на территории России.