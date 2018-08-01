Сирия: если Турция не наведет порядок в Идлибе, Москва и Дамаск наведут там порядок сами

Анкара, взяв на себя обязательства навести порядок в Идлибе, до сих пор не может взять контроль над этой мятежной провинцией.

И если она этого не сделает в течении нескольких недель, то ей в этом помогут, даже вопреки ее воле. А что прикажете делать Москве, Тегерану и Дамаску?

Ждать, когда турецкий спецназ разберется с боевиками? Сколько ждать? Уже прошел почти год с того момента, как Турция начала активно зачищать непримиримых боевиков в провинции, а воз, как говорится и ныне там. А потому ждать бесконечно никто не будет, тем более, что план мирного урегулирования в Сирии уже в черновике согласован на самом высшем уровне и никто ради несерьезности Турции не будет его отменять.

Вчера сирийская правительственная армия закончила разгром юго-западного фронта «оппозиции». Последние анклавы боевиков заняты войсками и верховный главнокомандующий Башар Асад прямо заявил, что следующей целью армии станет наведение порядка в провинции Идлиб. Задача на самом деле далеко не тривиальная и главной проблемой здесь может стать именно позиция Турции.

Начать боевую операцию в Идлибе значит ущемить в чем-то интересы Анкары, которые были согласованы с нею еще в 2016 году. С другой стороны, и Турции можно пенять на то, что она не справилась с ситуацией.

Проблемы Анкары

Игнорировать ее мнение нельзя, как нельзя и бесконечно терпеть хаос в этом последнем анклаве оппозиции, куда с легкой руки Москвы и Дамаска был свезен весь взрывоопасный элемент Сирии. Как мы помним, начиная с 2016 года, именно сюда из различных «котлов» вывозили всех тех, кто не соглашался далее жить мирно под властью Башара Асада. А потому, каждая новая зачищенная от боевиков территория добавляла горячих голов в Идлибе. В конечном итоге на сегодня здесь скопилось примерно 50 тысяч самых отчаянных «башибузуков», многие из которых не представляют своей жизни без «священного джихада».

Провинция переполнилась активным и своенравным населением настолько, что просто не может жить в мире. Если до войны здесь жило примерно 1,5 млн. человек, то сейчас, по разным оценкам численность населения Идлиба составляет от 2,5 до 4 млн. человек (скорее 2,5-3 млн.). При этом здесь свои поселения обосновали практически все профессиональные борцы за чистоту ислама от китайских уйгуров до европейских «борцов за веру» (в том числе и российские исламисты). И ясно, что без крутых мер тут не обойтись. Анкара честно пробует что-то сделать. Она начала настоящую войну с местными радикалами, в которой с обеих сторон уже погибло несколько тысяч человек. Но до победы еще очень далеко.

Причем, правильнее сказать, что Анкара потеряла темп и скорее можно говорить сегодня о некоем шатком равновесии, которое невозможно нарушить, без задействования крупных воинских контингентов. Турции как-то не с руки проводить масштабную военную операцию против своих подопечных, а потому вариантов на самом деле не остается. Правительственная армия Сирии вместе с российскими ВКС просто вынуждены будут вмешаться.

Проблемы Москвы и Дамаска

Правда, при проведении операции в Идлиб надо будет учитывать и некоторую местную специфику, которая осложнить действие военных. Здесь нельзя просто закатывать в асфальт все, что мешает продвижению. На пути армии будут не только 12 блок-постов турецких войск на линии разграничения, но и некоторые группировки боевиков, которым Турция дала гарантии безопасности, но которые в то же время терпеть не могут Башара Асада. Правда, тут может пригодиться «опыт» зачистки курдского анклава Африн, где российские миротворцы в нужный момент отошли и дали дорогу турецкой армии. А потому все эти «технические» проблемы вполне решаемы и, как мне кажется, не станут камнем преткновения между союзниками. Тут главное согласовать (исходя из сложившейся ситуации) свои позиции Москве и Анкаре.

Уверен, что сейчас внутри МИДов обеих стран процесс согласовывания идет полным ходом и уже через пару недель политическая составляющая операции будет подготовлена. А потом настанет очередь сирийским военным еще раз сказать свое веское слово. Думаю, уже сейчас начата переброска элитных частей правительственной армии на север, где после отдыха и пополнения они будут готовиться к проведению операции по освобождению как минимум части Идлиба и северных районов провинций Хама и Латакия.

А если «карты лягут», то и всей подконтрольной боевикам территории. Но это маловероятно, Анкара такого не потерпит и как минимум приграничную часть оставит за собой. Итак, следующие несколько недель все, что остается Турции, чтобы выполнить свою часть соглашения с Москвой и Тегераном и избежать военной операции сирийской армии. Но, думаю, это уже неизбежно. Турция не сможет навести порядок в провинции. Могла бы, давно навела, а потому радуемся очередной большой победе сирийской армии над боевиками и ждем… ждем, освобождения Идлиба.

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