Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

 Суд оставил под арестом начальника службы пожаротушения «Зимней вишни»

Суд оставил под арестом начальника службы пожаротушения «Зимней вишни»
Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

 Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету
Париж сохранит «ядерную сделку» с Ираном вопреки позиции США

Париж сохранит «ядерную сделку» с Ираном вопреки позиции США

 Сирия: если Турция не наведет порядок в Идлибе, Москва и Дамаск наведут там порядок сами

Сирия: если Турция не наведет порядок в Идлибе, Москва и Дамаск наведут там порядок сами
Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

 Суд оставил под арестом начальника службы пожаротушения «Зимней вишни»

Суд оставил под арестом начальника службы пожаротушения «Зимней вишни»
Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

 Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету
Париж сохранит «ядерную сделку» с Ираном вопреки позиции США

Париж сохранит «ядерную сделку» с Ираном вопреки позиции США

 Сирия: если Турция не наведет порядок в Идлибе, Москва и Дамаск наведут там порядок сами

Сирия: если Турция не наведет порядок в Идлибе, Москва и Дамаск наведут там порядок сами
10:25   1 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Трамп боится, что Китай помешает переговорам США и КНДР

СМИ: Трамп боится, что Китай помешает переговорам США и КНДР

Американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что китайские власти могут намерено создавать препятствия для проведения Вашингтоном переговоров с Северной Кореей по ядерному разоружению.

Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg, приводя заявление президента США Дональда Трампа, сделанное во вторник в городе Тампа в штате Флорида.

В частности, сообщается, что Трамп, выступая перед сторонниками, положительно оценил продолжающийся диалог между Вашингтоном и Пхеньяном на тему нормализации американо-северокорейских отношений при условии денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время, он заявил, что Китай, «возможно препятствует» усилиям двух стран на данном пути и призвал Пекин оказаться от подобных действий.

Как отмечает агентство Bloomberg, Дональд Трамп не первый раз указывает на ослабление Пекином санкционного режима по отношению к Пхеньяну, отмечая, что тем самым китайские власти снижают эффективность американских усилий по ядерному разоружению КНДР. При этом президент США не конкретизирует, каким именно образом Китай смягчает санкции в отношении Северной Кореи.

СМИ: Трамп боится, что Китай помешает переговорам США и КНДР

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #кндр #переговоры #политика #китай #трамп #кнр #пхеньян #весь мир #пекин #северная корея #денуклеаризация
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...