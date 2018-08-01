СМИ: Трамп боится, что Китай помешает переговорам США и КНДР

Американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что китайские власти могут намерено создавать препятствия для проведения Вашингтоном переговоров с Северной Кореей по ядерному разоружению.

Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg, приводя заявление президента США Дональда Трампа, сделанное во вторник в городе Тампа в штате Флорида.

В частности, сообщается, что Трамп, выступая перед сторонниками, положительно оценил продолжающийся диалог между Вашингтоном и Пхеньяном на тему нормализации американо-северокорейских отношений при условии денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время, он заявил, что Китай, «возможно препятствует» усилиям двух стран на данном пути и призвал Пекин оказаться от подобных действий.

Как отмечает агентство Bloomberg, Дональд Трамп не первый раз указывает на ослабление Пекином санкционного режима по отношению к Пхеньяну, отмечая, что тем самым китайские власти снижают эффективность американских усилий по ядерному разоружению КНДР. При этом президент США не конкретизирует, каким именно образом Китай смягчает санкции в отношении Северной Кореи.