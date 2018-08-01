Суд оставил под арестом начальника службы пожаротушения «Зимней вишни»

Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», останется под стражей до 7 сентября.

В среду Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу адвоката. Судья оставил их без удовлетворения, а срок ареста обвиняемого - без изменения.

Начальника службы пожаротушения ФГКУ «Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области» Бурсина задержали 7 июля. Согласно данным следователей, спасатель нарушил боевой устав и законодательство, не организовав во время пожара в ТЦ управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона и не провел разведку пожара надлежащим образом. Из-за этого, указывают правоохранители, погибли люди.

Суд арестовал Бурсина на два месяца (до 7 сентября). В сети создана петиция в его поддержку, которая в настоящее время собрала более 80,6 тысячи подписей.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове разгорелся 25 марта этого года. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе дети. Бурсин является 11-м фигурантом уголовного дела о возгорании.