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Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

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10:30   1 Августа 2018
Россия

Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

О том, что порядка 600 тысяч российских военных кормят от трех до четырех раз в день сообщил замглавы ведомства Дмитрий Булгаков.

По его словам, каждый прием пищи соответствует норме №1 продовольственного пайка.

По данным РИА Новости, замминистра уточнил, что такая норма питания установлена для службы в условиях мирного времени. При этом, помимо расходов на пищу, Минобороны отвечает за выдачу около 50 миллионов комплектов военной формы, содержание 5,7 тысяч военных городков, а также 69,5 тысяч сооружений и жилых помещений.

Условия содержание военнообязанных постоянно улучшают, например, в марте этого года российское военное ведомство начало разработку новой версии улучшенного пайка для служащих формирований спецназначения.  

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Автор: Екатерина Розина
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