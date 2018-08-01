Минобороны РФ: Военнослужащие армии получают трех-четырехразовое питание ежедневно

О том, что порядка 600 тысяч российских военных кормят от трех до четырех раз в день сообщил замглавы ведомства Дмитрий Булгаков.

По его словам, каждый прием пищи соответствует норме №1 продовольственного пайка.

По данным РИА Новости, замминистра уточнил, что такая норма питания установлена для службы в условиях мирного времени. При этом, помимо расходов на пищу, Минобороны отвечает за выдачу около 50 миллионов комплектов военной формы, содержание 5,7 тысяч военных городков, а также 69,5 тысяч сооружений и жилых помещений.

Условия содержание военнообязанных постоянно улучшают, например, в марте этого года российское военное ведомство начало разработку новой версии улучшенного пайка для служащих формирований спецназначения.